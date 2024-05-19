الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما الفرق بين وقفة عرفات وليلة القدر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أحاديث نبوية كثيرة تحدثت عن وقفة عرفات وليلة القدر، وأوضحت الثواب العظيم لكل منهما، مما جعل المسلمون يتساءلون عن الفرق بين وقفة عرفات وليلة القدر ومن منهما الاعظم أجرًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي ما الفرق بين وقفة عرفات وليلة القدر.

من الأفضل ليلة القدر أو يوم عرفة؟

وقفة عرفات وليلة القدر لكل منهما فضل كبير وضحه القرآن الكريم والسنة النبوية، وأوضح العلماء الفرق بين وقفة عرفات وليلة القدر قائلين “العشر الأواخر من رمضان أفضل من جهة الليل؛ لأن فيها ليلة القدر، والعشر الأول من ذي الحجة أفضل من جهة النهار؛ لأن فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر وهما أفضل أيام الدنيا، هذا هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم، فعشر ذي الحجة أفضل من جهة النهار، وعشر رمضان أفضل من جهة الليل؛ لأن فيها ليلة القدر وهي أفضل الليالي”.

وهذا يوضح أن الفرق بين وقفة عرفات وليلة القدر “ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان؛ وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه، إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية”.

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فضل صيام يوم عرفة 2024

حددت السنة النبوية فضل صيام يوم عرفة، فثبت عن رسول الله، أن الله يكفِّر بصوم يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده. بشرط اجتناب الكبائر كما بينته الأحاديث الأخرى.

فقد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والحديث يدل بظاهره على أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين.

وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء، لذا فمن المستحب الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة نفل وصيام وصدقة وذكر وغيرها في أيام عشر ذي الحجة عمومًا، وفي يوم عرفة على وجه الخصوص.

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وقفة عرفات ليلة القدر يوم عرفة القرآن الكريم السنة النبوية عشر ذي الحجة

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