الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التحالف الوطنى" يدعم النابغين والمبتكرين بإحدى الجامعات التكنولوجية

التحالف الوطني
التحالف الوطني

كشف هاني عبدالفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود التحالف في دعم النابغين والمبتكرين بإحدى الجامعات التكنولوجية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك ابتكارات كثيرة جدًا منهم للتمكين الاقتصادي والصحة، موضحًا أنه لا بد من إعطاء مصاريف دراسية للمبتكرين.

وأشار إلى أن هناك مبادرات على مستوى كل المحافظات للجامعات التكنولوجية، وأن المبادرة تستوعب كل المبتكرين من خلال دعم المطالبات المتواجدة في كل البنوك المختلفة المصرية والشركات.

وتمنى التوفيق لكل شخص يسهم في بناء المجتمع لأن هذا شيء مهم جدًا لمستقبل مصر كلها.

 

 

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