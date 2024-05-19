6 طرق يؤثر بها الكحول على الجسم.. اعرفهم

فهم التأثيرات الفسيولوجية والنفسية للكحول شيء مهم، من أجل اتخاذ قرارات حكيمة فيما يتعلق باستخدام الكحول، وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد لا يواجهون أي مخاطر صحية خطيرة من تناول المشروبات الكحولية المعتدلة.

ويعد الاعتدال والشرب المدروس أمرًا أساسيًا لتقليل الآثار الضارة للكحول على صحة الفرد ورفاهيته.

في حين أن كل التقارير والأطباء يزعمون أن الكحول مضر بالصحة، فإن الكحول هو مشروب يتم استهلاكه على نطاق واسع ويؤثر على الجسم بطرق تتجاوز الشعور بالتسمم الفوري، حيث إن معرفة كيفية تأثر الأجهزة والأعضاء المختلفة بالكحول قد يمكّن الأشخاص من اتخاذ قرارات حكيمة فيما يتعلق باستخدامهم للكحول. فيما يلي ستة تأثيرات فسيولوجية للكحول:

مثبط للجهاز العصبي المركزي (CNS).

الكحول هو مثبط للجهاز العصبي المركزي (CNS)، مما يعني أنه يبطئ نشاط الدماغ ويقلل من القدرة الإدراكية.

قد يسبب هذا أعراضًا مثل ضعف الحكم، وضعف التنسيق، وتداخل الكلام.

تلف الكبد

يتم استقلاب الكحول عن طريق الكبد، ولكن تناول الكثير من الكحول يمكن أن يفوق قدرة الكبد، مما يسبب تلف الكبد ومجموعة من الأمراض الأخرى مثل تليف الكبد والكبد الدهني والتهاب الكبد الكحولي.

آثار على الصحة العقلية

يمكن أن يكون لشرب الكحول تأثير سلبي خطير على الصحة العقلية للشخص، مما يجعل القلق والاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى أسوأ.

ويرتبط أيضًا تعاطي الكحول على المدى الطويل بزيادة احتمالية الإصابة باضطراب تعاطي الكحول (AUD)، وهو مرض خطير وربما مميت.

قمع الجهاز المناعي

شرب الكحول بشكل مفرط ولفترات طويلة يمكن أن يضعف المناعة، مما يجعل الناس أكثر عرضة للأمراض والالتهابات. يقوض الكحول دفاعات الجسم ضد العدوى عن طريق التدخل في إنتاج الأجسام المضادة والخلايا المناعية.

تأثيرات على القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى الإضرار بالقلب والأوعية الدموية، على الرغم من أن الشرب باعتدال قد يؤدي إلى بعض المشكلات الأقل خطورة في القلب والأوعية الدموية، ويرتبط الاعتماد المزمن على الكحول باعتلال عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

الجهاز الهضمي

استهلاك الكحول يهيج بطانة الجهاز الهضمي ويسبب الالتهاب ويزيد من فرصة الإصابة بأمراض مثل التهاب المعدة والقرحة ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

التهاب البنكرياس

هو التهاب مؤلم في البنكرياس ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب تعاطي الكحول.