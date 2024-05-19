كل ما تريد معرفته عن أسباب الإصابة بسرطان الرأس والرقبة

تتزايد حالات الإصابة بالسرطان على مستوى العالم، حيث ظهر سرطان الرأس والرقبة باعتباره مصدر قلق، وفيما يلي أسبابه وأعراضه.

أسباب الإصابة بسرطان الرأس والرقبة

تتزايد حالات الإصابة بالسرطان على مستوى العالم، حيث يظهر سرطان الرأس والرقبة باعتباره مصدر قلق منتشر، ولكن سرطانات الرأس والرقبة من نوعين حيث 90٪ من الحالات التي تتم مشاهدتها هي من سرطان الخلايا الحرشفية (SCC) بينما المجموعة الأخرى هو سرطان الغدة الدرقية والغدة اللعابية، ويختلف علاج كلا النوعين وإدارتهما.

أنواع سرطان الرأس والرقبة

الفئة الرئيسية وهي SCC تشمل منطقة واسعة تمتد من أسفل الدماغ مباشرة إلى أسفل الدماغ". الترقوة، والتي تشمل حوالي 13 إلى 14 موقعًا فرعيًا متميزًا داخل تشريح الرأس والرقبة والتي تكون عرضة للنمو السرطاني.

وتكشف الإحصائيات أن ما يقرب من ثلث سكاننا الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق إما يميلون إلى استهلاك التبغ بأشكال مختلفة أو يشاركون فيه بنشاط. ويفضل أكثر من 50% من هؤلاء الأفراد منتجات التبغ الذي لا يدخن، في حين يختار 30 إلى 40% منهم تدخين التبغ. ومن المهم أن ندرك أن أي شكل من أشكال استخدام التبغ يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة.

يتضاعف الخطر بالنسبة للأفراد الذين ينغمسون في استهلاك التبغ والكحول، حيث إن التواجد المتزامن لهذه العادات يزيد بشكل كبير من قابلية الإصابة بسرطان الرأس والرقبة. ولذلك، فإن معالجة هذه القضايا المتشابكة المتعلقة بتعاطي التبغ والكحول أمر بالغ الأهمية في مكافحة ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في بلدنا، وخاصة في منطقة الرأس والرقبة.

كما يعد سرطان الفم مشكلة صحية عامة رئيسية. وهو من بين الثلاثة الأوائل من بين جميع أنواع السرطان، وهو يمثل 30% من جميع حالات السرطان الجديدة التي يتم تشخيصها كل عام. وهو سبب مهم للمراضة والوفاة من السرطان. إن نسبة كبيرة من المرضى هم في الفئة العمرية الأصغر سنا مما يؤثر على الرفاهية الاقتصادية للأسرة والمجتمع.