الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معرض زهور الربيع.. "الزراعة": إقبال كثيف من المهتمين بالزهور في أول ايام المعرض

معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح معرض زهور الربيع الذي يقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتستمر فعالياته لمدة شهر كامل.

إقبال في معرض الزهور

وشهد المعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم إقبالا كثيفا من الجمهور والمواطنين، المهتمين بنباتات الزينة وزهور القطف، والذين أبدوا اعجباهم بالمعرض وتنظيمه، والمعروضات  والمنتجات التي تقدمها الشركات العارضة.

ويشارك في معرض هذا العام مايزيد على 200 عارض من شركات القطاع الخاص والحكومي، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجالات زهور الزينة والقطف ونباتات الظل، وتنسيق الحدائق والصبارات النادرة.

وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة الدعم والتيسيرات اللازمة للعارضين وتوفير سبل الراحة لهم، فضلا عن التيسير على المواطنين من زائري المعرض، ومحبي الزهور، والمناظر الخلابة.

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق معرض زهور الربيع في دورته رقم 91، والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يفتح ابوابه للجمهور والزائرين من الساعه التاسعة صباحا.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من 200 شركة وعارض من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق.

كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزاعنا لأهالينا والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

افتتاح معرض زهور الربيع بالدقي الزراعة اقبال كثيف المتهمين بالزهور اول أيام

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