22 مايو.. الحكم على المتهمين فى «خلية المطرية»

مدّت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية" لجلسة 22 مايو المقبل.



وأحال المحامى العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر.