يبحث الكثيرون عن خطوات تسجيل دخول موقع وزارة الإسكان الاجتماعي 2024، خلال الأيام القليلة الماضية، للحصول على وحدات سكنية للإسكان الاجتماعي التي تطرحها الحكومة بشكل متكرر بشروط وأسعار ميسرة.

تسجيل دخول موقع وزارة الإسكان الاجتماعي 2024

يقدم الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل دخول موقع وزارة الإسكان الاجتماعي

للحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل الذي تقدمه وزارة الإسكان الاجتماعي للمواطنين، حيث يترقب الكثيرون الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي من قبل الحكومة للحصول على وحدة سكنية، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

خطوات تسجيل دخول موقع وزارة الإسكان الاجتماعي 2024

يتم الضغط على الرابط الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي من هنا.

قم كتابة الرقم القومي لصاحب الطلب، وكلمة المرور.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة ومنها الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، ورقم الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، واكتب كلمة المرور ثم قم بتأكيد كلمة المرور، واضغط على أيقونة تسجيل، وبعدها تستطيع تسجيل دخول وزارة الاسكان الاجتماعي والحصول على كافة الخدمات التي يوفرها الموقع.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في كافة محافظات الجمهورية وفقا للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتي تتلخص فيما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على شقق سكنية مصري الجنسية.

ألا يتعدى عمر المتقدم للحصول على وحدات الإسكان 50 سنة.

ألا يتجاوز قيمة الدخل الشهري 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للمتزوج.

عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

سداد مقدم الحجز في أحد مكاتب هيئة البريد المصري.

عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطة أرض للمتقدم أو لأسرته في المدن الجديدة.

التقديم على شقق في محافظة الإقامة أو العمل فقط.