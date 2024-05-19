غرفة القاهرة تشيد بزيادة مساندة رئيس الوزراء للشباب ورواد الأعمال: رسالة لدعم الاقتصاد

أشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، بإيجابيات قمة رايز أب التي أقيمت بنسختها الـ11 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومردودها الإيجابي، واعتبرها رسالة واضحة من الدولة المصرية لدعم الشباب ورواد الأعمال وهو ما يعتبر دعمًا حقيقيًا للاقتصاد المصري.



وأكد "العشري" أن حضور رئيس الوزراء فعاليات القمة وكلمته أمام الشباب ورواد الأعمال تؤكد دعم ومساندة الدولة للشباب المبتكر ولتشجيعها المتواصل لرواد الأعمال، وهو ما يعظم مساهمتهم لتقديم مزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم اقتصاد بلدنا.



وشدد "العشري" على أهمية دعم الدولة لرواد الأعمال وتشجيعهم في ظل مرحلة التنمية التي تعيشها مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن الشباب يمثلون المستقبل والدعم الحقيقي لاقتصادنا القومي، وهو ما يعزز من توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها حاليًا.



كما وجه "العشري" الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على الجولات المهمة التي يقوم بها حاليًا لمتابعة المصانع في مختلف محافظات مصر، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير والواضح من الدولة لزيادة توطين الصناعة في مختلف القطاعات، والسعي إلى تحديد متطلبات المصنعين والمستثمرين لدعمها لزيادة التصنيع والإنتاج الذي ينتج عنه توفير مزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية بفتح أسواق تصديرية جديدة لمختلف دول العالم.



ولفت إلى أن هناك حالة تفاؤل كبيرة تسود مجلس إدارة الغرفة ومنتسبيها بعد جولات رئيس مجلس الوزراء التي تؤكد أهمية تشجيع الاستثمار والمشروعات ودعم الإنتاج والتوسع في مختلف الأنشطة، وهو ما يؤيده مجتمع الأعمال بتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.