صبري فواز يحتفل بفوز ابنته في مسابقة التمثيل.. والمتابعين: "ابن الوز عوام"

فازت الطالبة صبا صبري فواز ابنة الفنان صبري فواز بالمركز الثاني في مسابقة التمثيل التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني، حيث أعلنت إدارة مدارس بورسعيد، التابعة للمعاهد القومية لوزارة التربية والتعليم، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك: "تهنئ رئيس مجلس إدارة مدارس بورسعيد وأعضاء مجلس الإدارة والمديرة العامة للمدارس الطالبة صبا صبري فواز لحصولها على المركز الثاني في مسابقة التمثيل على مستوى المعاهد القومية".

وأعاد الفنان صبري فواز نشر تهنئة مدرسة بورسعيد التي تدرس بها ابنته "صبا"، وفيها ترتيب الطلاب الفائزين في المسابقة، معلقًا عليها، حيث علق عليه "عيني بتطلع قلوووووب"

حيث تفاعل مع المنشور عدد كبير من اصدقاء الفنان معلقين: "مبروك للحلوة" و" ابن الوز بطل سباحة، مش عوّام بس"، " الف مبروك..حاتطلع لمين يعني".

ونتيجة لذلك نستعرض خلال السطور التالية علاقة الفنان صبري فواز وابنته صبا.

ظهرت صبا ابنة الفنان صبري فواز في العديد من المناسبات والمهرجانات والخروجات بصحبة والدها، اخرهم عندما اصطحبها معه على السجادة الحمراء بمعبد الأقصر لحضور حفل افتتاح الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في نوفمبر 2024، كما ظهرت معه في إحدى نوادى الفروسية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل تدريبها على ركوب الخيل.

وعندما كانت صغيرة نشر الفنان صبري فواز صورة برفقتها وهي تقبله معلقًا عليها: "عايم فى بحر الحب" حيث حازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

قواعد القبول بالمعاهد القومية

- يراعى إجراء تنسيق القبول برياض الأطفال بالمستوى الأول طبقا للقرارات الوزارية.

- الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين) أربع سنوات.

- يتم القبول تنازليا من أعلى سن للمتقدمين إلى السن الأقل مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة قانونا وفقا للائحة الخاصة بكل روضة.

- لا يجوز قبول الأطفال في سن الإلزام "ست سنوات" بفصول رياض الأطفال.

- عدم الإخلال بشرط الكثافة المقررة.

- يتم الدمج وفق القرار الوزارى 252 لسنة 2017 بشأن دمج ذوى الاعاقة البسيطة بمدارس التعليم.