بينها تذكرة بالتقسيط وأخرى بـ32 ألف جنيه.. اشتراطات حفلات غنائية أثارت سخرية الجمهور

في ظاهرة باتت تتكرر بشكل لافت، أثارت شروط العديد من الحفلات الغنائية الأخيرة في مصر موجة واسعة من السخرية والجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

ففي حين تعودنا على بعض القيود المعتادة في الحفلات من حيث الأعمار المسموح بها وغيرها، بات منظمو تلك الفعاليات يتجاوزون كل حدود العقل في وضع اشتراطات غريبة لا تليق إلا بـ "عرس فاخر" للنخبة المقتدرة فقط.

بدءًا من شرط ارتداء الملابس البيضاء فقط لحضور إحدى الحفلات، مرورًا بمنع دخول المحجبات والسناجل، ووصولًا إلى أسعار تذاكر خيالية تجاوزت الـ 32 ألف جنيه.

كل هذه الاشتراطات الصارمة جعلت رواد مواقع التواصل ينهالون بالتعليقات الساخرة على تلك "الحفلات الأرستقراطية" التي باتت تستبعد شرائح واسعة من الجماهير لصالح نخبة قليلة فقط.

أرشيفية

حفل كاظم الساهر.. التذكرة بـ32 ألف جنيه

وكان آخر تلك الشروط هي حفلة كاظم الساهر، التي من المقرر إحيائها في يونيو القادم، وبينما تحمست الجماهير لفكرة إقامة حفل "الساهر" في ظلال أهرامات الجيزة العريقة، كشفت الشركة المنظمة عن شروط صارمة للحضور أثارت جدلًا واسعًا.

ففي موقف غريب، لن يُسمح بحضور الحفل لمن هم دون الـ 21 عامًا، كما سيقتصر السماح بالدخول على "الكابلز" أو الأزواج فقط دون العزاب أو العائلات، كذلك لن تُسترد أو تُبدل أي تذكرة تم شراؤها، فيما ستُفرض قواعد صارمة بعدم السماح بأي سلوك عنيف خلال الحفل، أما أكثر ما أثار سخرية الجمهور، فكانت أسعار التذاكر الخيالية التي وصلت إلى 32 ألف جنيه للصفوف الأمامية، في حين لا تقل التذكرة الأرخص ثمنًا عن 2400 جنيه.

حفل تامر حسني.. ممنوع الرقص

ولم يكن حفل "الساهر" هو الوحيد الذي تعرض لسخرية الجمهور، ففي مارس 2018؛ استقبلت المملكة العربية السعودية المطرب تامر حسني، الذي أحيا أول حفل غنائي مختلط على أرض الرياض يوم 30 مارس، وبدأت وكالات شراء التذاكر استقبال طلبات الراغبين في حضور الحفل، وتتراوح أسعار التذاكر بين 300 و1500 ريال سعودي تبعًا لدرجات المقاعد المتاحة.

ومع اقتراب موعد الحفل، بدأت تتضح بعض القيود التي ستخضع لها الفعالية، كان أبرزها منع الرقص والتمايل أثناء الأغاني، والإلزام بارتداء الملابس المحتشمة، وحظر دخول الأطفال دون سن 12 عامًا، فيما تقرر فصل المقاعد بين الرجال والنساء، هذا إلى جانب منع الأكل والتدخين داخل قاعة الحفل، وكذلك عدم استبدال التذاكر المشتراة بأي شكل.

حفل روبي.. ممنوع السناجل و"الهوت شورت"

وفي يوليو 2021، أحيت الفنانة روبي، حفلها في مدينة الساحل الشمالي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومن أبرز شروط الحفل التي أثارت السخرية: ارتداء ملابس بيضاء، كابلز فقط، عدم ارتكاب أعمال عنف وشغب، يُسمح باستخدام التوربانات، ومنع ارتداء “هوت شورت” أو ملابس رياضية، والحد الأدنى لسن الضيوف لا يقل عن 25 عامًا.

حفل عمرو دياب.. الحضور بالأبيض فقط

وفي يوليو 2022، أقيم حفل عمرو دياب في منطقة العلمين الجديدة، ومع فتح باب حجز التذاكر التي تراوحت أسعارها بين 1500 و10000 جنيه، فرضت الشركة على الجمهور المتلهف لحضور حفلات الهضبة قيودًا صارمة؛ أبرزها اقتصار الحضور على من هم فوق سن 21 عامًا فقط، بالإضافة إلى إلزام الحضور بارتداء الملابس البيضاء اللون.

حفل ويجز.. التذكرة بالتقسيط

وفي يونيو 2023، كشفت الشركة المنظمة لحفلة مطرب الراب ويجز، عن إمكانية تقسيط ثمن التذاكر على 3 أشهر، حيث أعلنت عن فئات أسعار التذاكر المتراوحة بين 500 و1000 جنيه، متيحة للجمهور سداد الثمن على 3 دفعات شهرية، واعتبره البعض تجربة رائدة وفريدة قد تُسهل حضور الحفلات على محدودي الدخل، فيما سخر آخرون من فكرة تقسيط تذاكر حفل غنائي، باعتبارها فكرة غريبة ومبالغًا فيها.