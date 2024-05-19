مصادر: الحكومة تتخارج من استثمارات شركات قطاع الأعمال العام بنسبة 40٪

كشف مصادر مطلعة خطة الحكومة للتخارج من شركات قطاع الأعمال العام بنسبة تصل إلى 40٪ من حجم استثمارات الحكومة في شركات قطاع الأعمال العام لصالح القطاع الخاص.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن الخطة تشمل على تخارج الحكومة من بعض استثمارات شركات قطاع الأعمال العام لصالح القطاع الخاص خلال 3 سنوات عبر عدة محاور.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة تشمل التخارج الكلي من بعض الشركات والتخارج الجزئي من أخرى حيث نفذت الحكومة تخارج جزئي من شركة الشرقية للدخان عبر صفقة مع المستثمر الإماراتي مما ساهم في خفض نسبة الحكومة من النسبة الأغلبية الي النسبة الأقل والتي وصلت إلى نحو 20٪ حاليا لصالح الحكومة بنيما تصل نسبة القطاع الخاص إلى نحو 80٪.

وأكدت المصادر أنه تم تنفيذ تخارج جزئي من نشاط الفنادق المملوكة للدولة عبر صفقة الفنادق التاريخية حيث وصلت نسبة القطاع الخاص فيها إلى نحو أكثر من 50٪ بينما أكدت المصادر أنه تم تنفيذ تخارج كلي من شركة باكين احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية حيث تم التخارج الكلي بها عبر بيع أسهمها كما تم التخارج الكلي من صناعة الأسمنت عبر تصفية شركة القومية للأسمنت ونفس الأمر تم في شركة الحديد والصلب المصرية.

وأوضحت المصادر إلى أن هناك بعض الصناعات الأخرى التي سيتم تنفيذ التخارج بها مثل قطاع التشييد والبناء وقطاع الألومنيوم الأسمدة والأدوية حيث سيتم طرح حصص من شركات هذه الصناعات بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشروعات استثمارية يكون فيها القطاع الخاص صاحب النسبة الأكبر كما يسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر إلى نحو 65 ٪ وفقا السياسية وثيقة ملكية الدولة التي تعمل عليها الحكومة في إطار العمل على تشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي.

وأكدت المصادر إلى أن هناك نحو 250 شركة مشتركة بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص تدرس الحكومة جديا التخارج الكلي من نسبة كبيرة من هذه الشركات عبر بيع الأسهم.