بالأغاني والطبول.. جماهير الزمالك تستعد لنهائي الكونفدرالية في المترو (فيديو)

بدأت جماهير الزمالك استعدادها لمباراة فريقها في نهائي الكونفدرالية، الليلة، إذ يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره نهضة بركان المغربي على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.



جماهير الزمالك تستعد لنهائي الكونفدرالية في المترو



وانتشرت احتفالات جماهير القلعة البيضاء في مترو الأنفاق، مرتدين قمصان فريق نادي الزمالك؛ فتعالت الهتافات والأغاني مع قرع الطبول، وسط أجواء من البهجة والسعادة، أملًا في الفوز.



وتفاعل العديد من المواطنين من رواد مترو الأنفاق مع الجماهير، ملوحين بالأعلام مردديين معهم هتافات: "بالدم والروح إفريقيا مش هتروح، زملكاوي أنا والفخر ليا".

جماهير الزمالك تستعد لنهائي الكونفدرالية في المترو





وتنطلق المبارة في الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، على الملعب البلدي في المغرب، قد انتهت بهزيمة الزمالك بنتيجة 1- 2.

تشكيل الزمالك المتوقع في نهائي الكونفدرالية

انتشر خلال الساعات الماضية التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، وجاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح.

خط وسط الملعب: عماد نبيل دونجا - أحمد حمدي - محمد شحاته.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وتُذاع مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الرياضية على التردد الأرضي.

حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ويُدير مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، طاقم تحكيم سنغالي بقيادة عيسى سي، ويساعده كلًا من جبريل كامارا ونوح بانجورا، ومعهم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان حكمًا رابعًا.

بالإضافة إلى الجابوني بيير أتشو حكم فيديو، والموريتانية ماريا ريفيت مساعد أول حكم فيديو، والتونسي خليل حساني مساعد ثانٍ حكم فيديو.