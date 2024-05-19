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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصدرها الترند.. لماذا ارتبط اسم المطربة شيماء سعيد بـ«فدوى مواهب»؟

شيماء سعيد وفدوى
شيماء سعيد وفدوى مواهب

ارتبط اسم فدوى مواهب باسم المطربة شيماء سعيد خلال الساعات الماضية على منصات السوشيال ميديا، وذلك بعدما تصدرت فدوى مواهب التريند بسبب ما قالته عن حرمانية ارتداء الهوت شورت فى المنزل للفتيات، وقام رواد السوشيال ميديا بتداول صور لكل من شيماء سعيد وقدوى مواهب منذ أن كانوا فى مجال الإعلانات. 

تربط شيماء سعيد وفدوى مواهب علاقة منذ أن كانوا فى سن صغير، وقد شجعت فدوى مواهب شيماء سعيد على الحجاب وفى عام 2018 أعلنت شيماء سعيد عن ارتدائها الحجاب  قبل حلول شهر رمضان الكريم بيومين، وذلك عن طريق صديقتها المخرجة فدوى مواهب، والتي شاركت صورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

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ونشرت فدوى عبر حسابها مقطع فيديو تهنئ فيه شيماء سعيد على تلك الخطوة قائلة:"المفاجأة الثانية، اللهم عز الإسلام وثبتنا جميعًا.. حجاب أختى وصاحبة عمرى شيماء سعيد اليوم في الدار".

وتصدرت فدوى مواهب الجدل خلال الساعات الماضية بسبب  محتوى ديني مثير للجدل أظهرت مقاطع الفيديو كيفية حديثها مع الأطفال حيث قالت إن الشياطين تدخل البيوت عند غروب الشمس ونصحتهم بطرق غريبة لتجنبها قائلة: “الشياطين عند غروب الشمس بتجري في الشوارع وممكن تخش أي بيت”.

 نصائح فدوى

تضمنت نصائح فدوى مواهب للأطفال لعدم دخول الشيطان إلى البيت هو إغلاق النوافذ والأبواب في هذا الوقت لعدم دخولهم، كما حذرت الأطفال من الجن الذي يظهر في الحمام وعليهم إغلاق باب دورة المياه حتى لا يخرج للبيت.

وأثارت هذه المقاطع انتقادات واسعة حيث انقسم معارض ومؤيد لفكرة ما تدرسه فدوى مواهب والتي كانت مخرجة سابقة وحاليًا معلمة فقة في إحدى المدارس الانترناشونال حيث قال البعض أن ما تدرسه يثر الهلع والخوف لدى الأطفال.

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