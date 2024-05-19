جامعة أسيوط تناقش "ثقافة السلامة والصحة المهنية"

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية لمناقشة السلامة والصحة المهنية للعاملين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني محمد شريف مستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات والمشرف على السلامة والصحة المهنية.

وأكد "المنشاوي"، أن الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام إدارة الجامعة ومستشفياتها الجامعية، بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل، ونشر الوعي الوقائي بين العاملين وتوجيههم وإرشادهم، والتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات، وأساليب السلامة للحفاظ على الأفراد والمنشآت، والمترددين؛ من مخاطر بيئة العمل المختلفة، للحد من الإصابات والوقاية من حدوثها، بما يؤثر على زيادة الإنتاجية ودفع عجلة الإنتاج فى ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن حماية المنشأة تحتاج منا جميعًا أن نتحلى بالإيجابية والابتعاد عن السلبية، وضرورة الوقاية من المخاطر وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات الفعّالة للحفاظ على المنشآت والأفراد.

اهتمام كبير بنشر الوعي الوقائي بين العاملين

وأشاد الدكتور محمود عبدالعليم، بدور إدارة السلامة والصحة المهنية، في حماية الأرواح، وأيضًا الممتلكات عن طريق وضع القواعد، والتعليمات، ونشر الوعي الوقائي بين العاملين وتوجيههم، وإرشادهم إلى جانب تعزيز وعيهم بالمخاطر المهنية المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ، والتدريب على إجراءات التحكم والوقاية ؛ بهدف خلق بيئة عمل آمنة، ومستدامة.

ومن جانبها؛ تحدثت الدكتورة أماني محمد شريف، عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في الجمهورية الجديدة، وسياستها، ومكوناتها، والمراجعة السياسية للسلامة والصحة المهنية، وتغيراتها مثل: التغيرات التكنولوجية، والتغيرات المؤسساتية، والتغيرات القانونية، وكيفية تدريب العاملين على كيفية استخدام الأجهزة بطريقة سلمية، وتجنب وقوع المخاطر، والمحافظة على سلامة المنشآت، والمترددين عليها، مشيرًة بضرورة إدماج الاعتبارات المتعلقة بالتغيرات المناخية فى سياسات وبرامج الصحة والسلامة المهنية؛ لضمان بيئة عمل آمنة وصحيحة للجميع.

وأشار الأستاذ شوكت صابر، إلى أهمية دور الجهاز الإدارى فى التأكد من وجود سياسة مناسبة للسلامة والصحة المهنية، وتخصيص الموارد الكافية لإنشاء نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ووضع الهياكل التنظيمية مع أدوار ومسؤليات واضحة، فضلًا عن مراجعة أداء السلامة والصحة المهنية للمنشآت.

وتضمنت الاحتفالية عرض لتجارب ونماذج عملية أجرتها إدارة السلامة والصحة المهنية كعملية الإخلاء بمختلف الكليات، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة تأهيل مركز وحدة تعبئة أجهزة الإطفاء.

حضر الملتقى الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ على عمر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وبمشاركة لفيف من عمداء ووكلاء الكليات،وأعضاء هيئة التدريس، والقيادات الإدارية والعاملين، والطلاب،بمختلف القطاعات بالجامعة، ومستشفياتها.