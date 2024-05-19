ننشر اماكن بوابات استاد القاهرة لدخول جماهير نادي الزمالك

ساعات قليلة وتبدأ مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024 zamalek vs rs berkane على ارضية ملعب استاد القاهرة.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024

ويأتي موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان كالتالي:

بتوقيت جمهورية مصر العربية: يأتي موعد مباراة الزمالك اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.

بتوقيت المغرب: يأتي موعد مباراة الزمالك اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء.

بتوقيت الامارات العربية المتحدة: يأتي موعد مباراة الزمالك اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء.

بوابات استاد القاهرة

ويتسأل جماهير الزمالك عن بوابات استاذ القاهرة واماكن دخول كل درجة:

بوابة التالتة شمال استاد القاهرة:

الدرجة الثالثة يمين: بوابة طريق النصر

الدرجة الثانية والثالثة شمال: بوابة صلاح سالم

الدرجة الأولى يمين وشمال والـ vip: بوابة آل رشدان

بوابات استاد القاهرة

مواعيد مترو الانفاق اليوم

بالتزامن مع موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان اليوم اعلنت ادارة مترو الانفاق مد فترة عمل الخط الثالث للمترو ساعة إضافية، مساء اليومالأحد، لافتة إلى مد عمل المترو حتى الساعة الواحدة صباحًا وتوفير قطار كل 4:30 دقيقة من بداية الخط، في محطة عدلي منصور وحتى نهايته في محطة الكيت كات وذلك لتوصيل المشجعين لمحطة الاستاد لحضور مباراة فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وأعلنت هيئة استاد القاهرة قائمة الممنوعات والمحظورات على الجماهير خلال المباراة نرصدها في السطور التالية..

1- غير مسموح التواجد فى محيط الاستاد دون حمل الفان آى دى والتذكرة الخاصة بالمباراة

2- منع تواجد الشعلات الحرارية فى محيط الاستاد سواء داخليًا أو خارجيا واقلام الليزر التى تشوش على اللاعبين فى أرض الملعب ممنوعه تماما والمعلبات الصلبة مثل " الكانز" أو الزجاجية وكذلك الاغذية المحفوظة سواء معلبات صلبة أو زجاجيه".

3- المشروبات مسموح بها طالما محمولة فى زجاجات بلاستيك وهى المياه المعدنية العادية مع ضرورة رفع الغطاء

4- ممنوع أى لافتات دعائية خارج سياق المباراة أو لافتات تحمل عبارات مسيئة أو أعلام غير العلم المصرى ونادى الزمالك وهى ذات القواعد التى ستطبق الاسبوع القادم فى نهائى دورى ابطال إفريقيا ".