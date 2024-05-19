الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يهنئ طلاب التربية الخاصة لحصدهم "ذهبية" في الوثب الطويل

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قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لأبناءه من طلاب وطالبات التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لنجاحهم في الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية في ألعاب القوى "لعبة الوثب الطويل" ببطولة الجمهورية لأنشطة طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج.

جاء ذلك في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية بأبنائنا الطلاب من ذوي الهمم والقدرات الخاصة. 

وأقيمت البطولة ببورسعيد في الفترة من 12 إلى 18 مايو الجاري، فضلًا عن حصد كأس البطولة، والميدالية الفضية بعد الوصول للمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقه الفنون المسرحية. 

وأثنى اللواء أشرف عطية، على جهود مسئولي إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وأيضًا للمشرفين القائمين على تدريب الطلاب وكافة المشاركين فى تأهيل أبناء أسوان وتجهيزهم للمنافسة فى المسابقات المختلفة وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى حصد العديد من المراكز المتقدمة والميداليات الكؤوس. 

وأكد محافظ أسوان أننا نفتخر ونعتز دائمًا بأبنائنا من ذوي الهمم، لأنهم أصحاب عزيمة وإصرار على النجاح والتفوق والتميز، ويساهموا بإبداعاتهم وإبتكاراتهم، وما يمتلكونه من إرادة قوية فى رفع إسم محافظتهم أسوان عاليًا فى مختلف المحافل والمسابقات والبطولات. 

فيما أوضح الدكتور أحمد عبدالعليم طه مدير التربية والتعليم ورئيس لجنة الدمج التعليمي، أنه في ظل الدعم المستمر والمتواصل من محافظ أسوان نستعد ونجهز أبنائنا للمنافسة بقوة في أي بطولة، ونحفزهم لحصد المراكز الأولى باعتبار ذلك سيضاف في سجل جهودهم وتميزهم. 

ولفت إلى أنه بدأت البطولات بشكل محلي لاختيار أفضل العناصر، وتم الصعود للإقليمي وصعدت أسوان للجمهوري، ونجحنا بفضل الله وإرادة أبنائنا في حصد هذه المراكز المتقدمة والمتميزة بهذه البطولة التي حضرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى، واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد.

محافظ أسوان التهنئة طلاب التربية الخاصة المركز الأول الميدالية الذهبية

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