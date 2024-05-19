الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الداخلية" تواصل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى استخراج الجوازات

جواز سفر
جواز سفر

واصلت  الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم.

واستقبلت  أقسام الإدارة المختلفة، على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية، وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للجوازات والهجرة والجنسية المترددين والمواطنين حقوق الانسان الحالات المرضية والإنسانية

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