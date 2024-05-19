الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز الأعمال الصالحة يوم وقفة عرفات

وقفة عرفات
وقفة عرفات

حددت السنة النبوية أبرز الأعمال الصالحة يوم وقفة عرفات، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات من فجر يوم عرفة وحتى مغرب نفس اليوم وهو الركن الأعظم في الحج. 

ولكن المسلمين من غير الحجاج يستطيعوا الحصول على فضل يوم عرفة من خلال القيام بـ الأعمال الصالحة يوم وقفة عرفات، وتعرض الدستور في التقرير التالي  أبرز الأعمال الصالحة يوم وقفة عرفات.

 

ما هي احب الاعمال الى الله في يوم عرفة؟

الصيام من أبرز الأعمال الصالحة يوموقفة عرفات فصومه وفق الأحاديث النبوية  يكفر الله به السنة الماضية والباقية، والمراد بذلك تكفير صغائر الذنوب، فقد روى أبو قتادة، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: ((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ))، فيستحب صيامه لغير الحاج، أما الحاج فلا ينبغي أن يصومه حتى يتقوى على الوقوف وذكر الله تعالى، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار، والمباهاة بأهل الموقف، كما في صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ)).

وعلى المسلمين الإكثار من الذكر والدعاء فهو أيضًا من الاعمال الصالحة في هذا اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" رواه أصحاب السنن.

وعلى المسلمين التكبير من غير الحجاج ترديد التكبيرات ومنها «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد».

ماهو أفضل وقت للدعاء يوم عرفة ؟

ماذا يفعل المسلم فى يوم عرفة لغير الحاج؟.. الأعمال المستحبة

دعاء يوم عرفة 

دعاء يوم عرفة من أحب  الدعاء من أبرز الأعمال الصالحة يوم وقفة عرفات  فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وفي الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والحديث حسنه الألباني.

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