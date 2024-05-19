الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القاهرة: الدولة تبذل جهودًا كبيرة فى ملف المخلفات البلدية

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال لقاءه

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولى لمنتصف المدة الخاصة بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى التى افتتحها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى بحضور محافظى الجيزة والقليوبية.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تبذل جهودًا كبيرة في ملف المخلفات البلدية الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال، أن المحافظة قامت باتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع المشاكل البيئية، مثمنًا دور وزارتي البيئة والتنمية المحلية والبنك الدولى فى دعم الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن اليوم شهد تجديد التعاون المستمر لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ من خلال الاجتماعات التي تمثل مراجعة للمشروع الذي يعد من المشروعات المهمة التي ربطت بين نوعية الهواء وتغير المناخ، مضيفًا أن فكرة ربط المشروع بالقطاع الخاص يهدف إلى الاستفادة من الملف البيئي ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات مختلفة في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق بين كل الأطراف والأجهزة المعنية في عمليات الجمع والنقل والتدوير والتشغيل ودفن المخلفات، بحيث تكون لدينا مدينة متكاملة لإدارة المخلفات على أسس ذات معايير عالمية.

 

المشروع يشمل مدافن صحية

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا المشروع يشمل مدافن صحية للتخلص من مخلفات محافظات القاهرة الكبرى، كالمخلفات البلدية، ومخلفات البناء والهدم، والمخلفات الصناعية الخطرة، ومخلفات الرعاية الصحية.
وأكد المحافظ، أن المشروع يهدف إلى تعزيز نظام دعم جودة الهواء وتفعيل الخطة الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى بمعاونة القطاع الخاص بتطوير وتشغيل المكونات المختلفة لمجمع إدارة المخلفات بالعاشر من رمضان
وكذلك يأتى المشروع لخدمة منظومة متكاملة للنقل الكهربائي في القاهرة الكبرى من خلال تطوير ورفع كفاءة جراج الأميرية، ليتناسب مع التخطيط وآلية التنفيذ التي سيدعمها البنك من خلال توفير ١٠٠ أتوبيس كهربائي.
كما أكد محافظ القاهرة، تقديم كامل الدعم لإخراج المشروع بنجاح بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء، بما يسهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ.

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المخلفات البلدية ادارة التلوث البيئي تغير المناخ محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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