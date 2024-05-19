ابنة الفنان صبري فواز تفوز بمسابقة التمثيل في "التعليم"

حصل ابن الفنان صبري فواز، على المركز الثاني في مسابقة التمثيل التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني.

وأعلنت إدارة مدارس بورسعيد، التابعة للمعاهد القومية وزارة التربية والتعليم، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك: "تهنئ رئيس مجلس إدارة مدارس بورسعيد وأعضاء مجلس الإدارة والمديرة العامة للمدارس الطالبة صبا صبري فواز لحصولها على المركز الثاني في مسابقة التمثيل على مستوى المعاهد القومية".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قواعد القبول بالمعاهد القومية والشروط وهي كالتالي:

أولا: قواعد قبول رياض الأطفال بمدارس المعاهد القومية

- يراعى إجراء تنسيق القبول برياض الأطفال بالمستوى الأول طبقا للقرارات الوزارية.

- الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين) أربع سنوات.

- يتم القبول تنازليا من أعلى سن للمتقدمين إلى السن الأقل مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة قانونا وفقا للائحة الخاصة بكل روضة.

- لا يجوز قبول الأطفال في سن الإلزام "ست سنوات" بفصول رياض الأطفال.

- عدم الإخلال بشرط الكثافة المقررة.

- يتم الدمج وفق القرار الوزارى 252 لسنة 2017 بشأن دمج ذوى الاعاقة البسيطة بمدارس التعليم.

ثانيا: شروط التقديم بمدارس المعاهد القومية

- يتم فتح باب قبول الطلبات اعتبارا من 6/1/ 2023 الى 2023/6/30.

- يتم تسجيل طلبات التقديم إلكترونيا على الموقع الخاص بالمدرسة أو الحضور للمدرسة في حالة عدم توافر موقع خاص على الإنترنت لتقديم طلبات الالتحاق، مع الأخذ في الاعتبار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- ويتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية.

- تشكل اللجنة من معلمة رياض الأطفال - الأخصائى الاجتماعي شؤن طلبة معلمة لغة إنجليزية - أخصائى نفسي حال وجوده لمقابلة الطفل وولى الأمر ويكون المدير العام رئيسا عام للجنة ويكلف أيا من المعلمين برئاسة لجنة القبول.

- عند اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم استلام الملف بالأوراق المطلوبة من ولي الأمر.