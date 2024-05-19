الأردن يطالب بالتحقيق في "جرائم حرب" بغزة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن المملكة تطالب بإجراء تحقيق دولي في جرائم حرب عديدة ارتكبت خلال الحرب الإسرائيلية في غزة.

وشدد الصفدي، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مع مدير وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على أنه "يجب تقديم المسؤولين عن الجرائم الموثقة إلى العدالة"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المحتملة

وفي الشهر الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وصوتت 6 دول ضد القرار، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا.

وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".

كما أعربت عن "قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

الاتهامات تلاحق إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أمرت تل أبيب، في حكم مؤقت صدر في يناير، بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وعلى مدار اليومين الماضيين، استمعت المحكمة الدولية لطلب جنوب إفريقيا، لتحديد التدابير المؤقتة الإضافية وتعديل الإجراءات التي سبق أن أمرت بها المحكمة.

وقالت جنوب إفريقيا للمحكمة، يوم الخميس، إن الوضع في الجيب المحاصر وصل إلى "مرحلة جديدة ومروعة". وحثت الدولة القضاة على إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، قائلة إن الهجمات على غزة "يجب أن تتوقف" من أجل ضمان بقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة.