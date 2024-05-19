القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

يبحث الكثير من الأشخاص عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة البركان وترددات القنوات المفتوحة والمشفرة لمتابعة اللقاء الهام في نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، حيث يتنافس الفريقان على حسم اللقب في لقاء الإياب والذي ينطلق مساء اليوم من استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة البركان

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمشاهدة مواجهة قوية تجمع بين فريقي الزمالك ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم.

وإليك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان:

قناة بين سبورت 6

وتعتبر قناة بين سبورت الناقل الحصري للمباراة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها لتحليل القرارات الفنية والتحكيمية وتغطية كافة الأخبار والتقارير حول اللقاء الهام.



تردد قناة beIN Sports 6 المخصصة لنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب النهائي اليوم على النايل سات هو كالتالي:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل التصحيح: 2/3

تردد قناة أون تايم سبورت

وتنقل المباراة مجانًا عبر التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي يضم مجموعة من ألمع نجوم ومحللين الكرة.

يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك عبر قناة تايم سبورت الأرضية، حيث يتم بث نهائي الكونفدرالية على هذه القناة عبر التردد UHF 32.

لضبط قناة أون تايم سبورت، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح الإعدادات ثم انتقل إلى قسم القنوات.

قم بضبط إعداد القناة عن طريق التوليف الآلي.

اختر البحث الرقمي فقط وانتظر حتى يتم التحميل.

اضغط على تم، ثم اختر قناة تايم سبورت.

طاقم تحكيم مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية

ويدير السنغالي عيسي سي المباراة، كحكم ساحة في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويساعده كل من جبريل كامارا كمساعد أول، ونوحي بانجورا كمساعد ثان، والصومالي عمر عبد القادر كحكم رابع، بينما يشرف الجابوني بيير أتشو حكمًا للفيديو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت والتونسي خليل حساني.

قائمة الزمالك لمباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، سيد عبد الله "نيمار"، ترافيس موتيابا، محمد عاطف، مهاب ياسر، إبراهيما نداي، يوسف أوباما، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.