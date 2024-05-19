الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره التشادى ويهنئه بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، وجه خلاله الرئيس التهنئة للرئيس ديبي على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

 تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين

 ومن جانبه ثمن الرئيس التشادي اللفتة الكريمة من الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة

وقد شدد الرئيسان في هذا الصدد على عزمهما المضي قدمًا في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة، في ضوء ما تفرضه التطورات المتلاحقة من ضرورة التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس التشادى محمد إدريس ديبي

مواد متعلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

"الصحة" تحتفل بمرور 9 سنوات على افتتاح عيادات "واحة" للدعم النفسي

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

فى وداع كلوب.. تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون فى البريميرليج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا