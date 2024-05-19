الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره التشادى ويهنئه بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، وجه خلاله الرئيس التهنئة للرئيس ديبي على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين

ومن جانبه ثمن الرئيس التشادي اللفتة الكريمة من الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة

وقد شدد الرئيسان في هذا الصدد على عزمهما المضي قدمًا في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة، في ضوء ما تفرضه التطورات المتلاحقة من ضرورة التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة.