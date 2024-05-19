الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب الشهادة الإعدادية عن امتحان الإنجليزي والجبر: في مجمله سهل

طلاب
طلاب

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي الجيزة والقاهرة من أداء الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني، منذ قليل.

حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، امتحان اللغة الإنجليزية، بينما أدى طلاب محافظة الجيزة امتحان الجبر والإحصاء.

ونرصد في التقرير التالي، أراء طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في امتحاني اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

أقل من شهر.. اعرف جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أمام مدرسة السعيدية الإعدادية، التابعة لإدارة المعادي التعليمية، قال الطالب محمد نور في الصف الثالث الإعدادي، إن امتحان اللغة الإنجليزية جاء سهلا ومباشرا وخلافا عما كان متوقعا. 

بينما قال الطالب إبراهيم أحمد أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوى الطالب المتوسط. 

وقالت الطالبة فرح صلاح، في الصف الثالث الإعدادي، إن الامتحان في مجمله كان سهلا، باستثناء سؤال واحد في قطعة امتحان اللغة الإنجليزية، الذي كان غير مباشر. وفي محافظة الجيزة، عبر طلاب الشهادة الإعدادية 2024، عن سعادتهم بسهولة ومباشرة مسائل امتحان مادة الجبر والإحصاء. 

وقالت الطالبة ريتاج احمد في الصف الثالث الاعدادي بمدرسة جمال عبدالناصر، إن أسئلة الامتحان كانت سهلة وبدون تعقيدات وألغاز، وأضافت أن هذا جاء على غير المتوقع نظرا لصعوبة المادة في الفصل الدراسي الأول.

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جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

 

طلاب الشهادة الإعدادية 2024 اللغة الإنجليزية الجبر والأحصاء الفصل الدراسي الثاني طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الصف الثالث الاعدادي

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