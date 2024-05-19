الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك التجاري الدولي كينيا يعقد ملتقى التدريب لتطوير العاملين

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

عقد البنك التجاري الدولي كينيا التابع للبنك التجاري الدولي مصر" سي إى بي CIB" ملتقى التدريب الجماعي السنوي لكافة العاملين تحت شعار Nothing less than success بهدف تطوير مهارات العاملين والعمل على إثراء وترسيخ دورهم الهام نحو تحقيق مساعيه وذلك بحضور ممثلي الإدارة العليا للبنك بمصر وكينيا. 

وشملت فعاليات الملتقى العديد من الأنشطة الجماعية المبتكرة بهدف ترسيخ قيم البنك الأساسية نحو مساهمة فعالة لتحقيق اهداف العمل وتحسين مستوي جودة وخدمة كافة العملاء بصفة خاصة فضلا عن مواصلة جهود البنك لمواصلة الدعم للساحة المالية والمصرفية للوصول لنتائج ونجاحات ذات صدي واسعا وأثر إيجابي على جميع المستويات الإقليمية والمحلية لتعزيز سبل التواصل والتبادل التجاري بين مصر وكينيا تماشيا مع سياسة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري.

واختتم اليوم بمشاركة فعالة من جميع العاملين وصدى واسع المدى اعرابا عن امتنانهم لليوم بانعكاس لثقافتهم الخاصة وتعبيرا عن الشعور الإيجابي للعاملين كونهم جزء من كيان البنك فضلا عن ترسيخ العلامة التجارية للبنك التجاري الدولي كأفضل مستوي خدمة للعملاء والتزام العاملين لتحسين إدارة وجودة العمل نحو نجاح مستدام وصدارة مستمرة.

البنك التجاري الدولي مصر ملتقى التدريب الجماعي السنوي البنك المركزي المصري تطوير مهارات العاملين

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