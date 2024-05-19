القبض على 5 طلاب مزقوا زميلهم فى مشاجرة داخل مدرسة إعدادية بالهرم

أصيب طالب إعدادية بجروح نتيجة مشاجرة داخل مدرسة إعدادية بمنطقة الطوابق في الهرم، تم نقل المصاب إلى المستشفى والسيطرة على المشاجرة والتحفظ على طرفي المشاجرة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات نجدة الجيزة، بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الطلاب أثناء أداء امتحانات الشهادة الإعدادية، مستخدمين أسلحة بيضاء، وتبين من خلال الفحص فور انتقال القوات أن مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين مجموعة طلاب، خلال أداء امتحان الشهادة الإعدادية داخل مدرسة الصفا والمروة بمنطقة الطوابق بفيصل.

واسفرت المشاجرة عن إصابة طالب بجروح قطعية بالوجه واليد، ونقل على إثرها إلى المستشفى، وألقت مباحث الهرم القبض على 5 طلاب من طرفي المشاجرة وتمت إحالتهم إلى نيابة الطفل بالجيزة التي باشرت التحقيق.