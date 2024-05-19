محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ورصف وتوسعة شارع المركز بقطور

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أعمال إزالة طبقة الأسفلت القديمة والمتهالكة من شارع المركز وتوسعة ميدان الساعة ورفع الإشغالات تمهيدًا لأعمال رصف شارع المركز والذي سيتم رصفة بطول كيلو وعرض من 20 إلى 25 مترا.

ووجه المحافظ بمواصلة الجهود لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة قطور، فضلًا عن تكثيف الجهود لإنهاء العمل في مشروعات الرصف والتطوير.



محافظ الغربية يتابع مستجدات الأعمال في طريق محلة منوف

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق محلة منوف بمركز طنطا حتى مجمع الكليات بسبرباي ومجمع المواقف مرورا بمركز إصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و200 متر وعرض من 18 إلى 20 مترا، ويتم حاليا تغظية ١٢٠٠ متر مواسير كما تم الانتهاء من ٧٠ مترا وتم توريد دبش لزوم تدبيش الترعة.



تشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد حفاظا على المجرى المائي بالإضافة إلى إنارة الطريق ويمثل ذلك حلا جذريا لتوسعة الطريق ومحور مروري يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر اليوم، بمكتبة بديوان عام المحافظة، اللواء عمر شلبي مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات واللواء محمد السيد قائد قطاع الطرق والكباري للشركة الوطنية والعميد حسام سلام

مدير مشروعات الشركة الوطنية بالغربية،لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لكورنيش المحلة ومحور النعناعية للوقوف على مستجدات الأعمال، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الشركة المنفذة موقف مشروع كورنيش المحلة الجديد بطول 6460م2ويعرض 18م2، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل الأولى تبدأ من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي والثانية من المجمع الصناعي حتى الهاوي، والثالثة من منطقة الهاوي حتى طريق محلة أبوعلي سمنود، ويتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي المحلة الكبرى.

كما ناقش المحافظ، موقف تنفيذ مشروع طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.