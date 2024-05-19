"الصحفيين" تدعو قيادات الصحف للاجتماع التحضيرى الرابع للمؤتمر السادس الثلاثاء

تعقد نقابة الصحفيين الاجتماع التحضيري الرابع للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف، والكتّاب الصحفيين لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024م، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

وتوجهت النقابة بالدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في المشاركة بالاجتماع.

وبدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضي، وسط مشاركة العشرات في النقاشات، ووضع تصورات للتوصيات، التي يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة للأزمات والمشكلات، التي تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات. الدعوة عامة لكل أعضاء الجمعية العمومية.

ووجهت نقابة الصحفيين تحية إجلال وإكبار وتقدير لكفاح الشعب الفلسطيني ونضاله المتواصل ضد طغيان وإرهاب كيان الاحتلال الغاصب، دفاعًا عن وطنه وأمنه وقضيته العادلة وحقوقه الثابتة والمشروعة. كما جددت دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني حتى ينال هذه الحقوق، التي لن تنال منها الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم.

جاءت هذه التصريحات بمناسبة الذكرى الـ 76 لنكبة فلسطين هذا العام، في ظل محاولات العدو الصهيوني ابتلاع ما تبقى من فلسطين التاريخية بدعم أمريكي غربي، وفي ظل صمت وتخاذل عربي مخزٍ.

وأشارت النقابة إلى أن 76 عامًا من النكبة شهدت تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم الأصلية، من إجمالي مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.