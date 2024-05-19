الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من منزل فى مصر الجديدة للمحاكمة

متهمة
متهمة

أحالت النيابة العامة عاملة إلى محكمة الجنح؛  لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل منزل في مصر الجديدة.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة أقرت بارتكابها واقعة السرقة بغرض بيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ لسرقتها مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل منزل سيدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتها جزء من المسروقات.

وأضافت أنها باعت باقي المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب "حسن النية"، وتم ضبط باقي المشغولات الذهبية لديه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سرقة مشغولات ذهبية مصر الجديدة النيابة العامة الإجراءات القانونية

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