حكايات من غزة في معرض حصاد الإسكندرية (قصة مصورة)

تزين استاد الإسكندرية بـ 200 لوحة فوتوغرافية ساحرة، لتجسّد حكاية مصر بألوانها وتفاصيلها، في معرض "حصاد 2024".

المعرض الفريد من نوعه، كان من تنظيم الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالإسكندرية وفريق عدسة للتصوير الفوتوغرافي، وضم مشاركة مميزة من 200 فنان مصور موهوب، يعرضون أكثر من 200 عمل فني على أسوار استاد الإسكندرية الرياضي.



غزة في قلب معرض سكندري

وتعرض الدستور في قصة موثقة علقت على أسوار الاستاد الحديدية، تضامن الشعب المصري مع الفلسطينيين في غزه.

ووثق المعرض الفوتوغرافي صورة لطفلة لا تعرف للكلام معنى ولكن تمسك بقلبها الذي اضاء بنور يقينها انهم يوما سينتصرون وسيعودون لأرضهم الفلسطينية.



