الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكايات من غزة في معرض حصاد الإسكندرية (قصة مصورة)

معرض حصاد الاسكندرية
معرض حصاد الاسكندرية

تزين استاد الإسكندرية بـ 200 لوحة فوتوغرافية ساحرة، لتجسّد حكاية مصر بألوانها وتفاصيلها، في معرض "حصاد 2024".

المعرض الفريد من نوعه، كان من تنظيم الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالإسكندرية وفريق عدسة للتصوير الفوتوغرافي، وضم مشاركة مميزة من 200 فنان مصور موهوب، يعرضون أكثر من 200 عمل فني على أسوار استاد الإسكندرية الرياضي.


غزة في قلب معرض سكندري

وتعرض الدستور في قصة موثقة علقت على أسوار الاستاد الحديدية،  تضامن الشعب المصري مع الفلسطينيين في غزه.

ووثق المعرض الفوتوغرافي صورة لطفلة لا تعرف للكلام معنى ولكن تمسك بقلبها الذي اضاء بنور يقينها انهم يوما سينتصرون وسيعودون لأرضهم الفلسطينية.

 


 

 

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معالم سكندرية وقصص حياتية.. الإسكندرية في عيون مصوريها "قصة مصورة"

 

فلسطين غزة المعرض السكندري إدارة هيئة تنشيط السياحة الفضية الفلسطينية قصة مصورة

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