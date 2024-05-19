الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن كمال يناقش "الرواية المسروقة".. الثلاثاء المقبل

الكاتب حسن كمال
الكاتب حسن كمال

“الرواية المسروقة” محور الأمسية التي ينظمها منتدى مدينتي الثقافي، في المسجد الجامع الكبير، حيث يحل الكاتب الروائي الدكتور حسن كمال في ضيافة المنتدى.

 

تفاصيل مناقشة الرواية المسروقة لـ حسن كمال

 

ففي الثامنة من مساء بعد غد الثلاثاء 21 مايو الجاري، يحل الكاتب الروائي حسن كمال، في ضيافة منتدى مدينتي الثقافي، في لقاء لمناقشة وتوقيع أحدث إبداعاته في السرد الروائي، رواية “الرواية المسروقة”، والصادرة عن دار ديوان للنشر، مطلع العام الجاري، بالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الخامسة والخمسين وتدير الأمسية الدكتورة غادة لبيب.

 

والكاتب حسن كمال، طبيب متخصص فى الطب الرياضى، وإصابات الملاعب، وهو طبيب منتخبات مصر للتايكوندو وكان ضمن بعثة مصر في أوليمبياد لندن 2012

 

كما أنه  قاص وروائي، فضلا عن روايته “الرواية المسروقة”، صدر له عدة مجموعات قصصية من بينها: المجموعة القصصية “كشرى مصر”، والتي  فازت بجائزة ساويرس الثقافية دورة العام 2009 ــ “لدغات عقارب الساعة” ــ “دفاع غير شرعي عن النفس” ــ “رائحة غير نفاذة” ــ “أثار علي الزجاج” ــ “وكان فرعون طبيبا”. 

 

غلاف الرواية

فضلا عن أعماله الروائية ومنها: رواية “المرحوم”  ــ رواية “الأسياد” ــ رواية “نسيت كلمة السر” المستوحاة من أحداث حقيقية. وكتاب ساخر بعنوان “الذين لبسوا البالطو الأبيض”.

 

حققت روايات حسن كمال، نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، على المستويين النقدي والجماهيري، كما قدم حسن كمال للدراما التلفزيونية مسلسل “إلا أنا” ــ “تقلها دهب” عام 2021.

 

وتتناول “الرواية المسروقة”، بحسب ما جاء علي الغلاف الخلفي لها: "حكاية روائي يسرق أحداثه وشخصياته من حياته ويكتبها كرسام ينقل منظرًا طبيعيًّا. كل الأفعال ستكون مضارعة، وكل فعل نقدم عليه يكون بداية الفعل التالي. 

 

هذه بداية حياتي الجديدة، لأول مرة في حياتي سأصبح أنا المبتدأ والفاعل في جمل مفيدة. ريما أيضًا متحمسة للفكرة، تحدثني في حماس عن السعادة والشهرة والطلاق وأمجد سليم. أمسك بقلمي لأخط ما أريد أن أفعل. كل ما عليَّ الآن اختيار الحدث الأول. من أين سأبدأ؟

 

ومن أجوائها نقرأ: “موسيقى شرقية هادئة أساسها العود، لحن ناطق يملأ القلب بخليط من السكينة ويوقظ في جوانبه الذكريات. علي السلالم المرهقة، أصعد إلي الدور الخامس حيث يوجد مكتب الأستاذ مالك والذ كان يطلق عليه في حلقاته ”المعتكف". تمنيت يوما أن أراه، وها قد دارت الأيام لأجد نفسي أمام بابه.    

حسن كمال الكاتب دكتور حسن كمال رواية الرواية المسروقة رواية الأسياد رواية المرحوم رواية نسيت كلمة السر

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