الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصابان في حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية

أُصيب شخصان بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم بين موتوسيكل وجرار زراعي بطريق شرقية مباشر - تل محمد، أمام مصنع الطوب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي بوصول كل من شخصين، مقيمان بمركز الإبراهيمية، مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكشفت التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وجرار زراعي بطريق شرقية مباشر - تل محمد، أمام مصنع الطوب بمركز الإبراهيمية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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