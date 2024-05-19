تجديد حبس متهمين بطعن شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بطعن شخص بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بمدينة بدر، كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغ بنشوب مشاجرة في مدينة بدر، فانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبيَّن نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة بين عامل وشخصين مقيمين في بني سويف، وأن تلك الخلافات تعود لعامين سابقين هرب خلالها العامل إلى مدينة بدر، وعندما علم الشخصان بمكان وجوده توجها له وبحوزتهما سلاح ناري وأطلق أحدهما طلقتين بينما طعنه الآخر.

تم القبض على المتهمين في الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.