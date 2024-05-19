الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس متهمين بطعن شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بطعن شخص بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بمدينة بدر، كما طالبت النيابة بسرعة استكمال  التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغ بنشوب مشاجرة في مدينة بدر، فانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبيَّن نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة بين عامل وشخصين مقيمين في بني سويف، وأن تلك الخلافات تعود لعامين سابقين هرب خلالها العامل إلى مدينة بدر، وعندما علم الشخصان بمكان وجوده توجها له وبحوزتهما سلاح ناري وأطلق أحدهما طلقتين بينما طعنه الآخر.

تم القبض على المتهمين في الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المتهمين النيابة العامة سلاح نارى بدر محافظة بني سويف التحريات الأمنية

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