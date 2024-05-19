الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عربية النواب": إسرائيل تحاول تضليل العالم لتخفيف الضغط الدولى عليها

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تعمد المسئولين الإسرائيليين نشر الادعاءات والأكاذيب بشأن مصر ودعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر عازمة على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بعد إعلانها الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بشأن جرائم الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

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إسرائيل تحاول تضليل العالم

وقال "محسب"، إن إسرائيل تحاول تضليل العالم من خلال الادعاء بأن مصر تراجعت عن الانضمام للدعوى، في محاولة بائسة لتخفيف حجم الضغط الذي تتعرض له من جانب المجتمع الدولي، في ظل ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم وانتهاكات للقانون الدولي والإنساني ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية  تأتي على رأس أولويات الدولة، ومصر لن تتخلي عن الشعب الفلسطيني حتى الوصول إلي وقف نهائي لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، واتخاذ خطوات جادة في مسار تنفيذ حل الدولتين، وإعلان قيام دولة فلسطين المستقلة وفقًا للمقررات الأممية.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن وجود مصر إلى جانب جنوب إفريقيا في هذه الدعوى يمثل دعما معنويا كبيرا فضلًا عن أنه تأكيد على عزلة إسرائيل الدولية، خاصة أن مصر إحدى دول الجوار والأكثر احتكاكًا بالقضية الفلسطينية ولها علاقات مع جميع أطراف الأزمة، كما أنه يعزز موقف جنوب إفريقيا أمام المحكمة، ويؤكد وجود حالة من الإجماع على ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية وبذلك يمكن محاصرته قانونيًا.

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ضغط شعبى لإنهاء حرب غزة 

وطالب النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي وأحرار العالم الذين خرجوا في الميادين والجامعات الأوروبية بمئات الآلاف بأن يواصلوا الضغط علي حكوماتهم من أجل التخلي عن تقديم الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، والضغط عليها لإنهاء هذه الحرب التي حصدت أرواح  أكثر من 35300 فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، وتجنيب منطقة الشرق الأوسط اتساع دائرة الحرب التي لن يكون تداعياتها السلبية محصورة  عليها، وإنما ستمتد إلى جميع دول العالم.

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