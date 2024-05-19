الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحذير من مخاطر قهوة نواة البلح.. إليك التفاصيل

قهوة نواة البلح
قهوة نواة البلح

انتشرت بعض الأقاويل حول طحن نواة البلح من أجل استخدامها فى القهوة في بعض المقاهي، ولا يعلم البعض المخاطر المحتملة من تناول نواة البلح المطحون،  فهناك بعض المخاطر التي يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بها قبل إدراجها في نظامهم الغذائي.

التسمم الكيميائى

تحتوي نواة البلح على مركبات يمكن أن تكون سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة. أحد هذه المركبات هو حمض الهيدروسيانيك، وهو مادة يمكن أن تسبب تسممًا حادًا. تناول كميات كبيرة من هذا المركب يمكن أن يؤدي إلى الغثيان، القيء، الدوار، وفي الحالات الشديدة إلى فشل الأعضاء أو حتى الموت.
 

مشاكل الهضم

الألياف الموجودة في نواة البلح قد تكون صعبة الهضم، ويمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو انسداد الأمعاء، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة دون طحنها بشكل جيد.
 

ردود فعل تحسسية

قد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية عند تناول نواة البلح المطحون. هذه الردود قد تتراوح بين الطفح الجلدي البسيط إلى التورم وصعوبة التنفس في الحالات الشديدة.

التفاعل مع الأدوية

هناك احتمال أن تتفاعل بعض المركبات الكيميائية في نواة البلح مع الأدوية التي يتناولها الفرد. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر على فاعلية بعض الأدوية أو تزيد من خطر حدوث آثار جانبية.

عدم كفاية الدراسات العلمية

بالرغم من استخدام نواة البلح في الطب التقليدي، إلا أن هناك نقصًا في الدراسات العلمية التي تؤكد فوائدها وسلامتها. الكثير من المعلومات المتاحة قد تكون غير موثوقة أو مبنية على تجارب شخصية غير مثبتة علميًا.

فيجب الحرص على التأكد من أن القهوة التي يتم تناولها تكون بنسبة نقاء عالية، وذلك للاستفادة من القيمة الغذائية العالية لها.

بعض انتشار اقاويل حول طحن نواة البلح للقهوة طحن نواة البلح للقهوة نواة البلح للقهوة نواة البلح البلح

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