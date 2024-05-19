بينها معرض "تناغم اللون" بقاعة زياد بكير.. خريطة المعارض التشكيلية اليوم

يشهد اليوم الأحد 19 مايو 2024، افتتاح العديد من المعارض التشكيلية، بقاعات دار الأوبرا المصرية، وغيرها من قاعات عرض الفن التشكيلي الخاصة والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

معرض تناغم اللون بقاعة زياد بكير

ففي السادسة والنصف مساء، وضمن أجندة المعارض التشكيلية لهذا اليوم، تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة، معرضين تحت عنوان "تناغم اللون" للفنانة أميرة غالي و"بين النجوم" للفنان المصرى السويدى فيليب اندراسيفيتش، ويستمران حتى الأثنين 27 مايو الجاري.

المعرضان يضمان 27 عمل فني بخامات مختلفة مثل خيوط القطن، الحرير، الأحجار اللامعة، الأكليريك علي الورق، القماش والخشب ويشمل معرض تناغم اللون مجموعة من اللوحات الفنية اليدوية التى تعبر عن الفن الحديث ثلاثى الأبعاد إلي جانب أعمال بخيوط القطن المصرى تعبر عن مناظر طبيعية وبعض المشاهد التاريخية.

أما معرض بين النجوم يضم لوحات تظهر خطوطا إبداعية تستمد قوتها من حركتها البسيطة التي تشبه الظواهر الكونية والمشاهد الفيزيائية الأساسية التي تمثلها الأجرام السماوية.

معرض حضور الياسمين

وبين المعارض التشكيلية التي تتفتتح اليوم، المعرض الفردي الخاص، للفنان عادل مصطفي، والذي تفتتح فعالياته في السادسة مساء، في قاعة الزمالك للفن، تحت عنوان “حضور الياسمين”، وتستمر فعالياته حتي 14 يونيو 2024.

ويضم المعرض 30 عمل في التصوير الزيتي. وتأتي تلك التجربة ــ بحسب كلمة المعرض الافتتاحية ــ كما يذكر في سياق سلسلة متتابعة من التجارب التي تحتفي بالخيال والرومانسية وخلق عالم فانتازي أشبه بالواقعية السحرية، فمراكب الورد بألوانه المفرحة الزاهية، والسُحُب المُلوَّنَة، وأشجار الياسمين بحضورُه الجميل، وغواية الأخضر بتنويعاته وايحاءاته، والعرائس الخشبية التي دبت فيها الحياة، وطائر النورس، والتركيبات المعمارية، والبحر المتلألئ -فضةً وذهبًا- كلها عناصر وكائنات هذا العالم الجديد، والذي قد يكون ملاذًا مؤقتًا من الضغوطات الحياتية وصور الحروب والدمار والصراع المحيط بالعالم في هذه الفترة.

معرض فري ستايل كايرو

ومن المعارض التشكيلية اليوم أيضا، يفتتح في السادسة مساء، بجاليري مشربية للفن المعاصر، معرض "فري ستايل كايرو"، وهو معرض يجسد حوار فني بين الفنان عصام علاء والمصور لويجرمان. ويستمر المعرض حتى 12 يونيو 2024.

يقدم "فري ستايل كايرو" منظورًا فريدًا لمدينة القاهرة النابضة بالحياة، حيث يستكشف المصور الكولومبي لويجرمان عالم القاهرة بعين خارجية، بينما يتأمل الرسام عصام علاء عالمًا كان منغمسًا فيه تمامًا منذ ولادته.

لا يهدف الفنانان إلى تقديم مرآة صادقة عن المدينة؛ لكن يقوم كل منهم بتفسير ونقل وجهات نظره من خلال وسائط الرسم والتصوير الفوتوغرافي. على طريقة المصور الشهير إتيان سفيد الذي نشر كتاب الصور الرائع "مصر وجهًا لوجه" عام 1954، تلتقط لوحات عصام علاء ولقطات لويجرمان التعبيرات العفوية عن عواطف وحيوية مدينة ساحرة قديمة. بالإضافة إلى استكشاف الأشكال الثابتة للحياة في القاهرة، بما في ذلك المواقف الإنسانية والنظرات والإيماءات والحركات التي لا تزال قائمة في هذا العالم الحضري.

معرض “اشتهاء العين” بجاليري موشن

وفي السابعة مساء، وبين المعارضة التشكيلية اليوم، يفتتح في السابعة مساء بجاليري موشن بالزمالك، المعرض الفردي الخاص، للفنان أحمد مجدي، والذي يقام تحت عنوان “اشتهاء العين”، ويستمر حتي 2 يونيو 2024.

تبرز لوحات المعرض تأثير طقوس الممارسات الصوفية التي تشهدها الموالد في مصر على التقاليد والعادات الشعبية، وكيف أن الموالد تمثل حالة احتفالية كبرى، كما تحفل بمشاهد خارقة لابد وأن تثير انتباه الفنانين.