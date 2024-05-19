تبدأ غدًا.. الأوقاف تعلن انطلاق عملية توزيع صكوك الإطعام فى 8 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق عملية توزيع 16 طن لحوم من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، في إطار الدور الاجتماعي للوزارة وإسهامها في خدمة المجتمع.

وشملت عملية التوزيع محافظات (الإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، ودمياط، والبحيرة، والفيوم، وكفر الشيخ).

وتنطلق قوافل التوزيع بداية من غد الإثنين الموافق 20 مايو 2024 وحتى الإثنين الموافق 27 مايو 2024.

يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام، وبالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

"الأوقاف" تطلق المؤتمر الأول لأهل القرآن بمسجد النور

وتعقد وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، المؤتمر الأول لأهل القرآن، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية، بحضور القراء الذين تم اعتمادهم مؤخرًا بالإذاعة والتليفزيون، ومن سبق إيفادهم من الأئمة والقراء آخر 5 سنوات، وأئمة دفعة الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

ويتناول المؤتمر عددًا من القضايا الخاصة بخدمة القرآن الكريم في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم.