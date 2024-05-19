الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تبدأ غدًا.. الأوقاف تعلن انطلاق عملية توزيع صكوك الإطعام فى 8 محافظات

صكوك الإطعام
صكوك الإطعام

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق عملية توزيع 16 طن لحوم من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، في إطار الدور الاجتماعي للوزارة وإسهامها في خدمة المجتمع. 

وشملت عملية التوزيع محافظات (الإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، ودمياط، والبحيرة، والفيوم، وكفر الشيخ).

وتنطلق قوافل التوزيع بداية من غد الإثنين الموافق 20 مايو 2024 وحتى الإثنين الموافق 27 مايو 2024. 

يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام، وبالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

"الأوقاف" تطلق المؤتمر الأول لأهل القرآن بمسجد النور  

وتعقد وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، المؤتمر الأول لأهل القرآن، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية، بحضور القراء الذين تم اعتمادهم مؤخرًا بالإذاعة والتليفزيون، ومن سبق إيفادهم من الأئمة والقراء آخر 5 سنوات، وأئمة دفعة الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

ويتناول المؤتمر عددًا من القضايا الخاصة بخدمة القرآن الكريم في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم.

وزارة الأوقاف صكوك الإطعام الأسر الأولى بالرعاية خدمة المجتمع وزارة التضامن

الأكثر قراءة

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 19-5-2024

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

سعر الذهب اليوم الأحد 19-5-2024 فى مصر بالجنيه والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم