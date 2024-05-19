الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة تحذر من إصرار إسرائيل على غلق المعابر

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، السبت، من أن "عدم فتح المعابر البرية والوصول الآمن إليها ينذر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".

وأضاف لازاريني، في بيان، أن "33 شاحنة فقط وصلت إلى مدينة رفح جنوبي غزة، منذ 6 مايو الجاري، وهذا رقم ضئيل وسط الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والنزوح الجماعي"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ووصف المسؤول الأممي الادعاء بأن المدنيين في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة بأنه "كاذب".

وأكد أنه "لا توجد مناطق آمنة ولا مكان آمن ولا أحد في أمان بغزة".

وشدد لازاريني، على أن "800 ألف شخص، أو ما يقرب من نصف سكان رفح، مضطرون للفرار مجددا بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية".

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