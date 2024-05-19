الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بالقاهرة والجبر والإحصاء بالجيزة

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القاهرة، ويؤدون طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الجيزة.

من جانبه، يتفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 من خلال خطة العمل التي تم دراستها بإحكام مراعاة للدقة والشفافية وحسن سير العملية الامتحانية.

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وأكد مدير مديرية التربية والتعليم، على توفير التأمين وتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب والاهتمام بالنظافة العامة للجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما أكد على المتابعات المستمرة لمدراء ووكلاء الإدارات لرصد السلبيات والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة.

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وشدد مدير المديرية، على ضرورة التنبيه مرارًا وتكرارًا على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات اللاسلكية أو الساعات الإلكترونية أو أي من وسائل الغش داخل اللجان حرصًا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسى كاملًا.

جدير بالذكر، أنه تم التنبيه مرارًا وتكرارًا من قيادات المديرية على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أية وسيلة من وسائل الغش.

وتناشد مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور بالتنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب أي وسيلة من وسائل الغش السابق ذكرها، حرصًا على مصلحة أبنائهم، مشيرة إلى أنه شعار المديرية (لا للغش). 

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