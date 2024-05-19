الأحد 19 مايو 2024
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عبدالحليم قنديل: الالتزام المصرى تجاه القضية الفلسطينية على مراحل العصور "التزام ثابت"

الكاتب الصحفي عبدالحليم
الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن قواعد الجغرافيا والتاريخ والثقافة هي التي تصنع الأمم، ليس بإمكان أحد أن يأخذ وطنه أو دولته ويذهب بها إلى جغرافيا أخرى. 

 

وأضاف الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية رغدة بكر، عبر قناة extra news، أن الشروط التي تكونت خلالها الحضارة المصرية ومن ثم التكوين المصري، وهي أقدم دولة في التاريخ الإنساني، لافتًا إلى أنه لم ترتبط حضارة بدولة كما حدث في مصر، وبالتالي فإن الدولة المصرية منذ وجدت، جرى فيها تعرب بغرائز الأمن، قبل أن تتعرب بألفاظ اللسان. 

 

وأوضح أن مصر بلد لا تموت هي تصعد وتهبط لكنها لا تموت، لافتا إلى أن جغرافيا مصر قبضة يد لا تنفك أصابعها إلى يوم الدين.

 

وأكد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، أن لالتزام المصري تجاه القضية الفلسطينية على مراحل العصور “التزام ثابت".

القضية الفلسطينية إسرائيل مصر العدوان الإسرائيلى

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