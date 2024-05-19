دلالات دخول مصر لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟.. باحث يوضح

أوضح الباحث محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، دلالات دخول مصر لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قائلًا: "إن الموقف المصري واضح تاريخيًا في دعم الأشقاء في فلسطين، وحاليًا يظل الموقف المصري هو الموقف الأكثر فاعلية على مستوى التعامل مع القضية الفلسطينية".

وأضاف الباحث محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية رغدة بكر، عبر قناة extra news، أن انضمام مصر لدعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية جاء في إطار تصعيد مصري كبير ضد إسرائيل في الأيام الماضية، سواء من خلال تلويح مصر بتعليق اتفاقية السلام، أو رفض التنسيق الخاص بالملف الإنساني داخل قطاع غزة إلى حين وقف العملية العسكرية في رفح وإجلاء القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الناحية الفلسطينية، وصولًا إلى الإعلان عن الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح أن انضمام مصر لدعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية هو أمر شديد الأهمية في ضوء بعض الاعتبارات، فعلى المستوى القانوني؛ فإننا نتحدث عن حيثيات وأسانيد إضافية سوف تقدمها مصر وتعزز بها من قوة وثقل دعوى جنوب أفريقيا المقامة أمام محكمة العدل الدولية.