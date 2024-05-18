السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشباب تُنظم جولة في متحف الفن الإسلامي للمشاركين بــ "مُلـتقي الوعي الأثري المصري"

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، جولة في متحف الفن الإسلامي الذي يقع على أعتاب منطقة باب الخلق في محافظة القاهرة، للمشاركين ضمن فعاليات  مُلتقي الوعي الأثري المصري في نسخته الأولي، تحت شعار « هويتنا مصرية» في إطار المبادرة الوطنية كنوز الــ 27،  بالتعاون مع  الكيان الشبابي "اتحاد طلاب تحيا مصر"  ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة.

وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، والذي يوافق 18 مايو من كل عام، ورافق المشاركون في الجولة مرشدين متخصصين داخل المتحف، حيث تعرفوا علي أن متحف الفن الإسلامي، يُعد  أكبر متحف للفنون الإسلامية في العالم ؛ حيث يضم خمسة وعشرين قاعة، تحتوي على قرابة مائة ألف تحفة فنية أثرية متنوعة، تشمل في طياتها ما صنعه المسلمون على مدار تاريخهم بداية من العصر الأموي، كما نجد به مختلف أنواع الفنون الإسلامية في تركيا والهند، وقاعات أخرى نوعية لعرض التحف الإسلامية ذوات الصلة بالعلوم والهندسة وأخري للمياه والحدائق، والكتابات والخطوط، وقاعتي للنسيج والسجاد، وقد تم تجميع تلك القطع المتميزة عن طريق الإهداءات المقدمة من الملوك والأمراء والهواة.

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وأعرب المشاركون عن إعتزازهم بزيارتهم للمتحف لما يضم من قطعًا فنية رائعة تعكس تنوع الثقافات والتقاليد الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الجو الثقافي الذي يعم المكان.

تعزيز الهوية الوطنية

وتحرص وزارة الشباب والرياضة علي  بناء وعي الشباب بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر، والمواقع الأثرية والتراثية، وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم رؤية مصر في بناء مجتمع متحضر يحافظ علي تراثه وتاريخه، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة الي فتح مدارك الشباب  على محددات الهوية الوطنية عبر الاطلاع على التراث الوطني والتاريخ، والآثار، والمعالم السياحية البارزة في بلادنا، بما يشكل منظومة ثرية لوعي وطني أمام شباب الجمهورية الجديدة.

وزارة الشباب العالمي للمتاحف منطقة باب الخلق الفن الإسلامي م لتقي الوعي الأثري المصري هويتنا مصرية التحف الإسلامية

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