35 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى والترجى فى نهائى إفريقيا

مرت 35 دقيقة من مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

الترجي بدأ المباراة بقوة، وكاد أن يتقدم في الدقيقة الخامسة بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق حسام الدين تقا ورأسية رائعة من رودريجيز مرت بجوار القائم بقليل، وهي في طريقها للمرمى.

الأهلي أجرى تغييرًا اضطراريًا في الدقيقة السابعة بنزول كريم فؤاد بدلا من علي معلول الذي تعرض للإصابة.

في الدقيقة 15 ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعب الترجي جهة اليسار بعد دفعة من روجر أهولو لإمام عاشور.

تسديدة من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

في الدقيقة 25 ركلة ركنية للأهلي من جهة اليسار نفذها حسين الشحات بعرضية على حدود منطقة الجزاء مرت من أسفل أقدام عاشور دون خطورة.

حسين الشحات سدد كرة قوية في الدقيقة 26 مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أمان الله مميش.

غيلان الشعلالي استخلص الكرة من أكرم توفيق في الدقيقة 27 وسدد الكرة بعيدة تمامًا عن المرمى.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، قد حرص على عقد محاضرة فنية في فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وانطلقت مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل الترجي أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: محمد بن علي – ياسي ن مرياح – محمد أمين توغاي – محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: حسام تقا – روجر أهولو – غيلان الشعلالي

خط الهجوم: يان ساس – رودريجو رودريجيز – حسام الدين غشة

وكان الترجي تأهل للنهائي بعد تخطي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي، بينما وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي.

