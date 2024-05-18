السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد أيوب: الجهود المصرية فى دعم القضية الفلسطينية كشفت المخطط الإسرائيلى

جريدة الدستور

أوضح أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أهمية الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، قائلًا: "إن الجهود المصرية هي التي كشفت وأوقفت المخطط الإسرائيلي لتنفيذ التهجير وتصفية القضية". 

وأضاف أحمد أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر قناة extra news، أنه لولا هذه الوقفة الواضحة والتحرك القوي للدولة المصرية في كل الاتجاهات، لاتخذت الأزمة مسارا آخر، لكن الوقفة المصرية والحزم منذ البداية دعم موقف الأشقاء في فلسطين وتمسكهم بأرضهم، وكشف عن المخطط الإسرائيلي بوضوح، وأن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يكن رد فعل على "طوفان الأقصى" كما يدعون وإنما هي إبادة جماعية وعقاب جماعي كما وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول، وبالتالي فإن الموقف المصري كان كاشفًا للحقيقة، وكاشفًا للنوايا الإسرائيلية.

وأوضح أن التحرك المصري الدبلوماسي والسياسي منذ البداية، وضع العالم أمام حقيقة كانت تحاول إسرائيل أن تخفيها، وهي أنها تمارس الحرب لأهداف سياسية وأهداف خاصة لتصفية القضية.

أحمد أيوب القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلى

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