السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غانتس: يجب الاتجاه للتطبيع مع السعودية ومطاردة حماس

بيني غانتس
بيني غانتس

أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، اليوم السبت،  عن عدة مبادرات وتحديات تواجه إسرائيل في الوقت الحالي.

وأكد غانتس، ضرورة تعزيز التطبيع مع السعودية وضمان خدمة جميع المواطنين الإسرائيليين للدولة، مشيرًا أيضًا إلى أنه سيتم مطاردة حماس وكل الأعداء في كل مكان وزمان - بحسب قوله-.

وطالب غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع استراتيجية شاملة للحرب حتى الثامن من يونيو، مشددا على أهمية إعادة مواطني الشمال إلى منازلهم بحلول سبتمبر المقبل، وتقويض حكم حماس ونزع السلاح من غزة.

وأعلن غانتس أنه في حال استمرار نتنياهو في طريقه الحالي، فسيتم الانتقال إلى الشعب وإجراء انتخابات، وسيتم الانسحاب من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو التوقعات.

وختم غانتس تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تغيير فوري، مشيرًا إلى أن القيادة يجب أن ترى الصورة الأوسع وتحدد المخاطر وتبلور استراتيجية قومية حديثة، وتعزيز الجهود لإعادة المختطفين وتقويض حكم حماس ونزع السلاح من غزة وإقامة ائتلاف أوروبي عربي لإدارة القطاع.

 

حكومة الحرب الإسرائيلية بينى غانتس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء حماس غزة انتخابات

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