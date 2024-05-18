منتخب مصر للساق الواحدة يتعادل مع نيجيريا فى افتتاح بطولة أمم إفريقيا

تعادل منتخب مصر للساق الواحدة مع نيجيريا سلبيا صفر: صفر في افتتاح بطولة أمم إفريفيا للساق الواحدة في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ستاد السلام.

وشهدت المباراة أداء قويا من جانب المنتخب المصري للساق الواحدة، وأكثر من فرصة محققة على مرمى المنتخب النيجيري قبل أن تتصدى دفاعات المنافس لها.

وافتتح اليوم الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الرياضية، نائبا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة، التى تقام خلال الفترة من 18 الى 27 مايو الجاري.



وشهد حفل الافتتاح عرضا فنيا وفقرة غنائية للمطربة مريم الروينى، وحضر الافتتاح كل من جورج شلاختنبرجر، رئيس اللجنة الدولية لكرة القدم للساق الواحدة وليونيل بينتو، رئيس لجنة الساق الواحدة بالاتحاد الإفريقى، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عادل حسنى، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، شريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية، والدكتور أشرف العجيلي، عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية، وسارة سمير، نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، والدكتور محمود عبد العزيز، مدير عام الإدارة المركزية لبرامج الاتحادات النوعية، الدكتور عمرو الصادق، المدير التنفيذي للجنة الباراليمبية وسحر عبد الحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أشرف لطفي، القائم بأعمال رئيس نادي النصر والفنان إسماعيل فرغلي والفنان محمد خميس.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة أكدت مشاركتها، حتى الآن، هي كل من جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بروندي،غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبريا، بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

تضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبوروندى، وتضم المجموعة الثانية ليبريا والمغرب وأوغندا، والمجموعة الثالثة غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، سيراليون.



وفيما يلي جدول مباريات البطولة:

19 مايو

ليبيريا وأوغندا

كينيا والجزائر

أنجولا وسيراليون

غانا وجامبيا



20 مايو

المغرب وأوغندا

غانا والجزائر

تنزانيا وسيراليون

كينيا والجزائر

مصر وبورندى

21 مايو

الجزائر وجامبيا

بوروندي ونيجيريا

أنجولا وتنزانيا

كينيا وغانا

المغرب وليبيريا