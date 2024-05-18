حسن عابد: الإسباني فرناندو مونزو الأنسب لقيادة منتخب الرجال خلال المرحلة المقبلة

أكد حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للكرة الطائرة أن إتمام تعاقد الاتحاد المصري للكرة الطائرة مع الإسباني فرناندو مونزو لقيادة المنتخب الاول للكرة الطائرة قرار مميز ويعكس مدي اهمية المرحلة المقبلة التى تتطلب مزيد من التركيز والانسجام بين جميع افراد المنظومة في ظل ضيق الوقت وحاجة منتخب مصر لمدرب يعرف الكثير عن امكانيات اللاعبين.

وكشف حسن عابد ان الإسباني فرناندو مونزو كان متواجد خلال الفترة الاخير بمصر وقاد فريق الأهلي لنتائج مميزة ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن الكرة الطائرة في مصر لذلك جاء قرار الاستعانه به من قبل مجلس إدارة الاتحاد مميز.

ويستعد منتخب مصر خلال الايام القليلة المقبلة لدورة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس 2024.

وأوضح حسن عابد أن منتخب مصر يملك عناصر مميزة وقادرة على تحقيق طموح الإدارة وسبق لمنتخب الرجال الفوز بلقب البطولة الافريقية والتربع على عرش القارة بالاضافة لنتائج باقي المنتخبات الوطنية كلها إيجابية وتعكس ايضا مدي الجهد المبذول من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر.

رسميًا.. اتحاد الطائرة يعلن التعاقد مع الإسباني فرناندو مونزو لقيادة الفراعنة في الاولمبياد

وقع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة منذ قليل العقود مع الإسباني فرناندو مونزو المدير الفني الجديد لقيادة منتخب مصر الأول للرجال خلال مشاركة الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الإسباني فرناندو مونزو مديرًا فنيًا، طارق الزفتاوي مدربًا، محمد السيد مدربًا مساعدًا، أحمد سعودي طبيبًا، سامح ظلام أخصائي العلاج الطبيعي، بلال عامر مدربًا للأحمال، وأحمد سعيد محللًا للأداء“.



من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة أن مجلس إدارة الاتحاد فضل التعاقد مع الاسباني فرناندو مونزو نظرًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها بالإضافة لوجوده بالقاهرة ونجاحه مع الأهلي في الفترة الأخيرة مما يسهل من مهمته مع الفراعنة نظرًا للبطولات الهامة التي يستعد لها منتخبنا الوطني وأهم محطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.

وأضاف المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة لطائرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باتحاد الشرطة بالدراسة أن قرار تعيين الإسباني "فرناندو مونزو نظرًا لمعرفته بالكثير عن أمكانيات اللاعبين المصريين لتواجده بالقاهرة وقيادته للأهلي وتحقيق نتائج مميزة مع الفريق الأحمر مما جعل مجلس إدارة الاتحاد على ثقة كبيرة في قدراته لتحقيق الهدف خلال المرحلة المقبلة.



وأتم اتحاد الطائرة اتفاقه مع مونزو ليقود منتخب مصر حيث يمتد العقد 3 أشهر وينتهي الأول من سبتمبر المقبل 2024 يقود خلالها مونزو الفراعنة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة لدورة الألعاب الأولمبية.



وضمن منتخب مصر للكرة الطائرة تأهله لأولمبياد باريس وفقا للكوتا القارية.



جدير بالذكر أن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نجح الصيف الماضي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا التي استضافتها مصر.