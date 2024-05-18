السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يعقد في أكاديمية الفنون

"الدستور" تنشر برنامج المؤتمر الدولي السابع "الذكاء الاصطناعي والممارسات الفنية"

أكاديمية الفنون
أكاديمية الفنون

افتتحت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مساء اليوم السبت، المؤتمر العلمي الدولي السابع “أون لاين”، وذلك تحت عنوان: "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي.. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة"، وتستمر فعالياته حتى يوم الإثنين الموافق 20 مايو الجاري.

 

وأعلنت غادة جبارة رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر في بيان صحفي، أن الأوراق البحثية التي وافقت عليها أمانة المؤتمر تزيد عن 65 بحثًا ودراسة، قدمها أساتذة أكاديميون وباحثون ومتخصصون من جامعات مصر المختلفة، وعدد من الدول العربية منها: (العراق والكويت وفلسطين واليمن والجزائر)، وأن هذه الأبحاث سيتم بثها عبر قناة منصة أكاديمية الفنون على اليوتيوب.

وأضافت “جبارة”، أن هذه الأبحاث تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، ودراسة تأثيرات تطبيقاته على البحث الأكاديمي بصفة عامة، والتنبؤ بتجلياته على الممارسة الفنية بصفة خاصة، إضافة إلى كونها تغطى محاور المؤتمر العشرة في مجالات الفنون المختلفة، والتي تدرس جميعها بمعاهد الأكاديمية، من (مسرح وسينما وموسيقى ورقص وباليه وفنون شعبية ونقد فني وفنون الطفل وترجمة الآداب والفنون والوسائط الفنية).

 

وإليكم برنامج فعاليات المؤتمر:

على جانب آخر، أفتتحت أكاديمية الفنون، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «الفيمتو آرت» الدولي التي تحمل اسم المخرج هاني خليفة، الثلاثاء الماضى الموافق 14 مايو، والتي استمرت فعالياته حتى الخميس 16 مايو، على مسرح نهاد صليحه، بحضور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، نبيلة حسن مؤسس ورئيس المهرجان والفنان محمد خالد مدير المهرجان.

أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة الذكاء الاصطناعي الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي معاهد الأكاديمية

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