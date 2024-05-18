السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بـ"المصرى للفكر": مصر تقدم حلولًا سياسية وإنسانية لدعم القضية الفلسطينية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

كشف الدكتورة نهي بكر، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن استهداف المستشفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر تقدم حلولًا سياسية وإنسانية لدعم القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الاعتداءات المستمرة من الجانب الإسرائيلي تعني عدم السماع لأي حديث سواء كانت الدولية أو الجانبية والتي تدعو للسلام أو للتهدئة.

وأضاف أن نتنياهو يقوم بالاستمرار في المجازر التي يكون بها مستخدمًا تبريرات مختلفة مثل أن هذه البيوت أو المدارس أو المستشفى تحتوي على أنفاق أو تحتوي على سلاح أو بها ما يطلقون عليهم أنهم إرهابيون، لتبرير إخفاقه المستمر.

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