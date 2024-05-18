السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معالم سكندرية وقصص حياتية.. الإسكندرية في عيون مصوريها "قصة مصورة"

معرض حصاد الاسكندرية
معرض حصاد الاسكندرية

لقطات توثيقية حرصت كاميرات مصوريها أن تجمد كادراتها في لوحة فنية مصورة لتشكل معرض توثيقي لمختلف المعالم السكندرية والمصرية من أماكن وقصص حياتية.

ليفتتح معرض حصاد 2024 Photography exhibition أكبر معرض فردي وجماعي بتنظيم الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالإسكندرية وفريق عدسة للتصوير الفوتوغرافي وبمشاركة 200 فنان مصور وأكثر من 200 عمل فني في استاد الإسكندرية الرياضي.

لتبروز الكاميرات قصص احتفظت بها جدران أشهر المعالم المصرية من داخل المتاحف والمنازل القديمة، والتي مازالت شاهدة على حدث حياتي بكل تفاصيلة.

ونقشت كاميرات المصورين تفاصيل وشوش مصرية بنظرات أعين معبرة وتجاعيد الوشوش التي رسمت بتفاصيل حياتهم بين الحزم والفرح.


لتجد عروس البحر المتوسط بجمالها الساحلي في عدد من اللوحات بين بحرها ومقاصدها السياحية لقلعة قايتباي، كوبري استانلي، والمتحف اليوناني الروماني،  لتجمل تفاصيل حياة أهلها بين سنارة صيد وخطوات خيل الحنطور على كورنيش الإسكندرية وكوب من الشاي في وقت هادئ على ترام المدينة.

لتنجح كاميرا المصورين في رسم ضحكات النساء والأطفال وهم يلعبون كرة القدم في بهجة ومرح تشاركهم الأيدي العاملة المجتهده لحصاد محصول الأرض الزراعية على ضفاف إحدى الترع في القرى البسيطة.

وأنارت الكاميرات مصابيح المساجد العتيقة لتجسم أدق النقوش المعمارية على جدرانها المحتفظة بتاريخ عريق كما احتفظت به كتب ومجلدات التاريخ.

لتتوه في تفاصيل مجموعة من اللوحات التي تلونت بالأبيض والأسود في تكوينات جمالية لصيادي السمك في مدينة بورسعيد وتفاصيل حياتهم اليومية من البحر إلى السوق التجاري.

 

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توتر الأبناء يحتويه قلوب الآباء في امتحانات النقل بالقاهرة الكبرى "قصة مصورة"

 

معرض صور تنشيط السياحة الإسكندرية معرض حصاد الاسكندرية استاد الإسكندرية الدولي

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